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أهل الفن

غادة بشور عن المتنمرين: هؤلاء يحتاجون إلى العلاج

2023-03-29 | 07:04
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غادة بشور عن المتنمرين: هؤلاء يحتاجون إلى العلاج
غادة بشور عن المتنمرين: هؤلاء يحتاجون إلى العلاج

أكدت الممثلة السورية غادة بشور، أن الدراما السورية متنوعة وتحمل نجاحا كبيرا بكل ما تحتويه من أعمال درامية.

وخلال حلولها ضيفة ضمن "برنامج 14" مع الممثلة السورية شكران مرتجى، تحدثت غادة بشور عن تجربتها في مسلسل" قرار وزير"، حيث لفتت الى انها تجربة جديدة ومميزة وخفيفة، كما أن العمل لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، لأنه قريب من همومهم، ولمست صدى الجمهور الإيجابي بنفسها، بحسب تعبيرها.
على صعيد آخر، أعربت غادة بشور عن أسفها لـ قلة الوفاء المنتشرة بين الكثيرين في ايامنا هذه، حيث أشارت الى نها تقابل بعض الأشخاص الناكرين للجميل، ومع ذلك فهي تؤيد مبدأ المعاملة بالأصل وليس المعاملة بالمثل، وتتمتع بالرضا النفسي والسكينة، ما يجعلها لا تتأثر بمعاملة من حولها لها.
وفي الختام، شددت غادة بشور على أنه لا يحق لأي متابع التنمر على الفنان مهما تعددت الأسباب، حيث اعتبرت أن المتنمرين هم أناس يعانون من المرض ويحتاجون إلى علاج، ووصفتهم بأنهم "قاعدين لا شغلة ولا عملة عم يتسلو بالناس".
من هنا، عبرت عن سعادتها بوقوف زملائها الفنانين معها ضد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا، بسبب نظارتها التي ارتدتها في تشييع الراحل شادي زيدان.
 
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