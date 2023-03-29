مهيار خضور في ورطة بسبب دانييلا رحمة: بعد في كم فيروس بدا تنقلي ياهن

وفي التفاصيل، اشارت دانييلا في الفيديو الى انهما يصوران واحدا من أقوى المشاهد في العمل، الا انها تعاني من مرض شديد وهي متعبة جدا، لتقف الى جانب مهيار خضور وتقول: "انا كتير مريضة وعديتو، ليلتنا طويلة"، ليقاطعها مهيار قائلا: "بعد في كم فيروس بدا تنقلي ياهن"، ويدخلان في نوبة من الضحك.