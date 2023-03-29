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أهل الفن

تسريب مقطع فيديو للممثل المصري محمد سعد وهو يشتم العاملين في كواليس مسلسله

2023-03-29 | 07:18
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تسريب مقطع فيديو للممثل المصري محمد سعد وهو يشتم العاملين في كواليس مسلسله
تسريب مقطع فيديو للممثل المصري محمد سعد وهو يشتم العاملين في كواليس مسلسله

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو مسرب للممثل المصري محمد سعد وهو غاضب ويشتم العاملين في كواليس مسلسله الرمضاني "الحاج اكسلانس".

وظهر سعد وهو يرتدي ملابس الشخصية التي يقدمها في المسلسل، لكنه يتعدى على العاملين في المسلسل بالسب والإهانة، دون أن يتحدث معه أحد.
البعض تحدث عن كون محمد سعد يوجه حديثه إلى مخرج المسلسل إبرام نشأت، لكن الأخير نفى الأمر في تصريحات صحافية منسوبة إليه.
وعلق مخرج مسلسل إكس لانس إبرام نشأت على مقطع الفيديو من خلال تصريحات صحفية بأن المشاجرة لم تكن معه أو مع الممثلين، ولكنها مع فريق الإنتاج، وأكد المخرج إبرام نشأت على أن الفنان محمد سعد لأول مرة يتشاجر داخل موقع التصوير وبأنه دوما ما يتبادل الحديث والصداقة مع فريق العمل.
وعن سبب المشاجرة أوضح المخرج بأنها تعود لطبيعة التصوير الذي كان بمنطقة الحرفيين بالقاهرة وهي منطقة شعبية ومزدحمة مما أثر على طبيعة العمل وعدم تركيز محمد سعد في العمل مما أثار أعصابه.
 
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تسريب مقطع فيديو للممثل المصري محمد سعد وهو يشتم العاملين في كواليس مسلسله

فن

أهل الفن

محمد سعد

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