دنيا بطمة توجه رسالة لـ سعد لمجرد: الله يفرجها عليك

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر الإنستغرام صورة للفنان المغربي سعد المجرد، ووجهت من خلالها رسالة له حيث كتبت:"الله يفرجها عليك أخويا سعد في ذه العشر الأوائل".



وجاءت رسالة بطمة للمجرد هذه بعد أسابيع من إصدار الحكم ضده بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية الإغتصاب.

ويذكر أن سعد كان قد نفى وقوع حادثة الاغتصاب، وقال خلال المحاكمة: "فعلت شيئاً ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. لقد كان رد فعل لا إراديا، لست فخورا به.. حضرة الرئيسة، أقولها اليوم وسأقولها حتى الرمق الأخير: أنا، سعد لمجرد، لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا ب. بأي طريقة".