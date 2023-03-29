دانييلا رحمة تطل على الجمهور بفيديو طريف مع والدتها.. هل من شبه بينهما؟

اطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمنة بفيديو طريف مع والدتها السيدة ناهية.



وظهرت دانييلا في الفيديو مع والدتها وهما تمازحان بعضهما البعض معربن عن حبهما الكبير لبعض.

وتفاعل كثير من المتابعين مع الفيديو، إذ اثنوا على جمال دانييلا ووالدتها، فيما اكد البعض منهم على وجود شبه بينهما.