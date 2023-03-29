نادين نسيب نجيم توجه رسالة ساخرة لهؤلاء: يعيشوا و ياكلوا غيرها

بعد النجاح الكبير الذي تحققه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسلها الرمضاني "واخيرا" الذي تشارك بطولته مع الممثل السوري قصي خولي، الا انها تتعرض بالمقابل لهجوم كبير وانتقادات من قبل فئة من المتابعين، وهو ما ردّت عليه نادين موجهة رسالة قاسية للمنتقدين.

