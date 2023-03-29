نادين نسيب نجيم توجه رسالة ساخرة لهؤلاء: يعيشوا و ياكلوا غيرها
تفاعلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع تغريدة لمتابع انتقد فيها اصرار بعض الصحفيين الذين وصفهم بـ"البوطة" على فشلها في اعمالها الدرامية وتحديداً في مسلسلها الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي "واخيرا".
وكتب المتابع على صفحته الخاصة عبر تويتر:"يا اخي لي الاصرار الدائم انو نادين نسيب نجيم لازم تفشل؟! في عندك بوطة "صحافيين" ناطرين فشلها اكتر من انو يربحو اللوتو".وهلق هي شايلة المسلسل لحالها وهيدا الشي صار واضح…ورغم هالشي منتشر… بس انتَ شو شايل غير هم فشلها؟ عم بتنام بالليل؟".…مسطول".
لترد عليه نادين قائلة:"انت قلتها بوطة وما بناموا بالليل ن ن ن عذاب الن يعيشوا و ياكلوا غيرها".