دانا ابنة عاصي الحلاني تظهر موهبتها بالطهي في شهر رمضان وتقدم نصائح غذائية

استغلت دانا الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني شهر رمضان المبارك لإظهار موهبتها بالطهي.



وحولت دانا صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام الى منصة لتقديم نصائح غذائية للمتابعين فيما خص وجبة الإفطار والسحور.

وتواظب دانا يوميا على نشر فيديوهات توثق من خلالها طريقة تحضير بعض الاطعمة ولاسيما العربية، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي تحضّر "المسخن" الفلسطيني، وتدوين مواصفات الطبق، و"مقلوبة اللحم" العراقية كما أسمتها رغم أن الكثير من المتابعين أكدوا بأنها فلسطينية المنشأ أيضا، وشوربة فاهيتا الدجاج، وغيرها من الأصناف الأخرى، والحلويات المنوعة.