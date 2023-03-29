وفاة خالد القيش في "مربى العز" تتصدر حديث المتابعين

وفي التفاصيل، أخبر الشيخ "مالك"، الذي يجسد دوره الممثل السوري عباس النوري، شخصين عن مكان تواجد الأطفال الثلاثة المحتجزين في الخراب، ليقوما بإنقاذهما وقتل "جمول".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النهاية غير المتوقعة لشخصية "جمول"، لافتين إلى أنها مستحقة لشخصية شريرة مثله، فعلَّقت إحداهن: "نهاية جمول في مربى العز نهاية مستحقة وعادلة لكل ظالم مفتري ما يخافش من الله.. خالد القيش قدم الدور بشكل جميل.. قصة الطفلين توجع القلب..الأحداث بدأت تتحرك أخيرا".بدوره، نشر الممثل خالد القيش على حسابه عبر "إنستغرام"، مجموعة صور ظهر فيها برفقة طفلين، اللذين جسدا دور أولاده وأثارا إعجاب المتابعين بأدائهما المميز، حيث أرفق الصورة بالتعليق التالي: "الأب الحنون"، كما شارك صورة تجمعه بمخرجة العمل، رشا شربتجي، عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وعلق عليها بالقول: "الحسناء والوحش.. شكرًا لإبداعك يا ست الكل".