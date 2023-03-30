عابد فهد ينفعل بسبب تعليق عن دور جورج خباز في "النار بالنار"

انفعل الممثل السوري عابد فهد بسبب تعليق عن دور الممثل اللبناني جورج خباز في مسلسل "النار بالنار" الذي يشاركان في بطولته ويعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.



وفي التفاصيل، فقد كتب الكاتب والمخرج اللبناني عبيدو باشا على صفحته الخاصة عبر تويتر تغريدة قال فيها:"جورج خباز في "النار بالنار"،لا يخشى أن يرفع الحرج عن احلامه،بتقديم زبدته المسرحية في الدراما التلفزيونية.قوي، يمتلك لائحة اشيائه،يعدها ويرقص عليها. شخصية صلبة،تضج بالحياةالداخلية . وهذه تحتاج إلى عين ترى الآداء بدقة. بحيث تستطيع أن تفرق اداء المسرح عن الاداءفي التلفزيون".

وعلق فهد على كلامه هذا قائلاً:"خلص بقا حاجة تنظير كل مين يلتهي بحالوا كلياتنا بدنا شغل مني وجر مافي حدا كامل انا يوم بعمل مشهد رائع ويوم مشهد عادي ويوم اقل من عادي نحنا بظروف بتشبه حقل التجارب فكرة العمل جيدة الاخراج جيد التمثيل ماشي حالو شكرا لكل النقاد والصحفيين والمتابعين".