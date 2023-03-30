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أهل الفن

جورج وسوف يستذكر اخر حديث مع ابنه وديع: شفتو بعيني انو مات قبل ما يقولوا مات

2023-03-30 | 03:41
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جورج وسوف يستذكر اخر حديث مع ابنه وديع: شفتو بعيني انو مات قبل ما يقولوا مات
جورج وسوف يستذكر اخر حديث مع ابنه وديع: شفتو بعيني انو مات قبل ما يقولوا مات

حل الفنان السوري جورج وسوف ضيفا على برنامج "مراحل" مع الاعلامي السعودي علي العلياني، إذ اطلق الكثير من التصريحات حول حياتها الشخصية والفنية، إضافة للكثير من المفاجآت التي تضمنتها الحلقة.

وكان من ابرز المواضيع التي تحدث عنها سلطان الطرب في الحلقة، ما قاله عن اخر حديث جرى بينه وبين ابنه الراحل وديع، إذ بدى التأثر واضحا عليه مشيرا الى ان ابنه اخبره بأنه ذاهب الى الحكيم لكي يراجعه بعد العملية الجراحية التي كان قد خضع لها في معدته وانه سيعود للمنزل بعد نصف ساعة وحصل ما حصل، واضاف:"رحت عالمستشفى كان غايب عن الوعي وشفتو بعيني انو مات قبل ما يقولوا مات".
ومن ناحية اخرى، وخلال الحلقة اكد الوسوف انه لن يسمح ابدا بدخول احد من افراد عائلته المجال الفني، وقال:"امي واخواتي ولا مرة حضروني انا وعم غني، والصيف الماضي بالقوة اخدتهم، ما الن قلب يشفوني، بصيروا يبكوا".
هذا وتحدث الوسوف كذلك عن معاناته مع المرض وما هو الامر الذي حُرم منه بسبب وضعه الصحي، إذ قال:"صديقي وحبيبي وروح إلي ورفيقي ليل ونهار طول ما انا قاعد هوي جنبي، العود، والحمدالله بس الله عاطينا كتير اشيا ومعوضنا عن كل شي".
وخلال الحلقة اطلق الوسوف سلسلة من التصريحات عن عدد من الفنانين كان من بينهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان اللبناني وليد توفيق الذين شاركاه الغناء في ليلة "تريو نايت"، إذ قال ان المحبة التي تجمعهما لازالت كما هي، مؤكدا ان ادائهما لم يختلف وانما الذي اختلف هو الزمن فقط.
اما عن الفنانة السورية اصالة ولقائهما في ليلة "تريو نايت"، وعن حقيقة عدم مصافحته لها في الكواليس، اكد انه لم يراها، وان كان قد رآها في الكواليس فلم يكن ليمانع ان يصافحها قائلاً:"هيدي حبيبة قلبي مافي شي بيني وبينها، بيوم من الايام كان كلامي قاسي عليها بس هي كانت اذوق من الذوق معي، جاوبتني بكل لطافة واحساس حلو وقالت هيدا صديق ابوي شو ما حكي بمون، وانا حكيت بمحبي وهي بتعرف هالشي، ولما مات ابني وديع اتصلت وعزتني وحكيتها وتشكرتها، اصالة بنت بلدي الام وفنانة عظيمة".
كما تحدث الوسوف عن علاقته بمجموعة من الممثلين السوريين بينهم عبد المنعم عمايري وامل عرفة، مؤكداً ان الصديق الاقرب له من الفنانين هو الفنان وليد توفيق ودائما ما يجتمعون في بيروت، واختار الوسوف الممثلة السورية ديمة قندلفت الاكثر موهبة.
ومفاجأة الحلقة كانت بمداخلة هاتفية من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي قالت انها تحب كل اغنيات الوسوف، وطلبت منه ان يغني لها اغنية في الحلقة تحبها كثيرا وهي "ومشينا يا حبيبي"، ليطلب منها هو ان تبدأ هي في الغناء وسيرافقها.
يشار الى ان الفنانة اصالة علقت على كلام الوسوف عنها في الحلقة، وكتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر:" شو بفرح لمّا بسمع منّ إنسان غالي على قلبي وأستاذ مابيتكرر هالكلام الحلو شكراً ياحبيب حبيبي الله يحفظك ويطوّل بعمرك ويرحم صديقك".
 
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فن

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