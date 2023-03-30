الملكة رانيا تطل بالحجاب اثناء تأدية مناسك العمرة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الملكة رانيا خلال تأديتها مناسك العمرة برفقة 500 من السيدات الاردنيات وكان لافتا ظهورها بالحجاب.



وظهرت الملكة رانيا في الفيديو بملابس العمرة البيضاء واضعة على رأسها حجاباً، كما نظمت افطارا في مكة للسيدات.

وكانت علقت ملكة الاردن عن سعادتها للتواجد في السعودية، اذ قالت: "سعيدة بوجودي في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، شكرًا لصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود على الدعوة والاستضافة الكريمة، وفخورة بالمواهب التي شاهدتها في معرض بساط الريح المميز، كما زرت أول بينالي للفنون الإسلامية تنظمه المملكة في جدة والذي يحتفي بتاريخ الفنون الإسلامية الغني والمتنوع."