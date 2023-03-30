نادين نسيب نجيم توثق مشهدا خطيرا من الكواليس

وفي التفاصيل، ظهرت نادين في الفيديو وهي معلقة في سقف الغرفة، ورأسها الى الاسفل حيث يصل الى حوض ماء كوسيلة للتعذيب.

وعلقت نادين على الفيديو معبرة عن سعادتها بالتجربة اذ قالت:" و انا بدي ضل اكتر و هو يقللي بخاف عليكي وانا قلن يا جماعة فيني طول بالمي وهني لاء ما بيسوى بس كانت تجربة حلوة صراحة حبيته".