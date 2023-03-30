بعد خلافه مع زوجته على الهواء.. حسن شاكوش يثير الجدل بتعليقه

اثار مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش جدلا واسعا بتعليقه الاول على الخلاف الذي حصل على الهواء مباشرة بينه وبين زوته ريم طارق في مقابلتهما الاولى بعد زفافهما مؤخرا ضمن برنامج "العرافة" مع الاعلامية المصرية بسمة وهبة.



والمح شاكوش بحسب ما اكد عدد كبير من المتابعين ان ما حصل كان مجرد "تمثيلية"، إذ نشر على صفحته الخاصة عبر فيسبوك مقطع فيديو من الحلقة، وعلّق بالقول:"‏احنا اللى بدانا الصانعة والناس كلها مقتنعة الحمد لله ترند على مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله اللي جاي أحسن انتظروا مفاجآت العيد ان شاء لله وبالمناسبة دي حلقة مش اغنية كل الي فكر ان احنا موتنا دا احنا ياض ريحنا صوتنا".

وكان من التعليقات "والله يا حسن يا أخويا شغل تمثيل كله وكله عارف انه تمثيل. والقصد منه التريند مش آكتر ولا أقل، تحياتي لكل مغفل صدق الفنكوش دا".