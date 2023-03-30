جويل ماردينيان تكشف سرا عن عائلتها : ما لازم الناس تنتقدني

وقالت جويل خلال لقاء اعلامي، نشرته "ليالينا": "ما بأمن لولا إنسان، غير أمي والناني تبع ابني، لأن عيوني عشرة على عشرة عليها".

وأضافت: "ممنوع ولادي يروحوا مع حدا، ممنوع يروحوا لعند حدا، إلا لما تكون الناني تبعهم معهم، وممنوع يقعدوا على حضن حدا، وممنوع يتعودوا يقعدوا على حضن رجل، مش لأن الجد سيء أما الأب سيء أما الخال، بس لأنه التحرش بيصير من قلب العائلة".

وقالت جويل: "بس أنا إذا الجد منو عاطل بس والله العم عاطل الخي عاطل، شو راح يعرفنا، وما لازم الناس تنتقدني على الشيء اللي بحكيه هيدا واقع التحرش بيصير من قلب العيلة، دي حقيقة، فأنا ممنوع ولادي يقعدوا على حضن حدا".