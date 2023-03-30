كاريس بشار عن جورج خباز بعد الخلاف بينهما: كنت خايفة منه

وقالت كاريس في مقابلة علىGroup MBC: "العنصرية هي خلفية لهذا العمل، واساس القصة هي ليست العنصربة فقط، انما حياة هؤلاء الناس، وهم السوريون واللبنانيون الذين يعيشون في هذا الحي، و العنصرية هي خلفية لكل شيئ يحدث، و تأثيرها يظهر واضحا في المسلسل."

واضافت كاريس ان تفاصيل مريم ، الشخصية التي تلعبها ، كانت اكثر ما شكل تحديا بالنسبة لها، مشيرة الى ان مشاهد العنصرية شكلت تحديا اقل لأن مريم كانت قادرة على مواجهتها و الدفاع عن نفسها.

ووصفت كاريس تعاونها مع الممثل السوري عابد فهد بـ "الممتع جدا"، خاصة انه ليس التعاون الاول بينهما.

اما عن علاقتها بالممثل اللبناني جورج خباز، فقالت انها كانت خائفة منه بشكل شخصي قبل الوصول الى التصوير، مشيرة الى المسؤولية التي شعرت بها في التمثيل امامه وقالت: "كيف يعني انا بوجي جورج خباز، لا مانو سهل هيدا الموضوع".

وتابعت كاريس انه وبعد اول مشهد تمثيلي مع جورج خباز، والذي كان عبارة عن "معركة"، تحول الى شخص مريح جدا وكأنها تعرفه منذ زمن.