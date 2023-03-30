شهد برمدا ترزق بمولودتها الاولى وهكذا اعلن زوجها الخبر

رزقت الفنانة السورية شهد برمدا بمولودتها الاولى من زوجها لاعب كرة القدم أحمد الصالح.



واعلن الصالح عن هذا الخبر السعيد على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام، إذ نشر صورة له ظهر فيها وهو يحمل مولودته الاولى، وعلّق بالقول:"إنّ البيوتَ إذا البناتُ نزلْنَها مثلُ السماءِ تزيّنتْ بنجومِها، ‏الحمدلله على عطائِه وفضلهِ وكرمه، ‏الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، ‏رزقني الله تعالى بـ مولودة اسميتها (تاج)، أسأل الله أن يُنبتها نباتًا حسنًا".

ووجه رسالة لزوجته برمدا: "‏الف الحمدلله على سلامتك أم (تاج) حبيبي وروحي وكل دنيتي وأحلى مامي بلكون، بحبكن كتير".