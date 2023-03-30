ابن ايمن رضا يلفت الانظار في مسلسل الزند مع تيم حسن

يحظى مسلسل "الزند-ذئب العاصي" الذي يقوم ببطولته الممثل السوري تيم حسن ويعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور، وذلك في ظل المنافسة المحتدمة التي يشهدها الموسم الدرامي هذا العام.



وفي حين أن جميع نجوم هذا العمل التلفزيوني، الذي يصفه البعض بالمتكامل، يحظون بنصيبٍ وافرٍ من الحديث عنهم وعن إبداعهم، مثل الممثلة السورية دانا مارديني، التي تشارك تيم البطولة، التفت الجمهور أيضاً إلى النجم الشاب وسام رضا، ابن الممثل السوري أيمن رضا.

ويجسد وسام في المسلسل شخصية "يونس"، وهو ابن عمة "ذئب العاصي"، وظهر من خلالها وهو يؤدي مجموعة من مواويل العتابا، التي تتناسب مع البيئة التي ينقلها واقع العمل.

ويبدو أن وسام ورث جمال الصوت من والده، حيث لم يمر اسمه مرور الكرام في العتابا، بل حاز إعجاب الجمهور بصوته الجميل وأدائه المتقن والقريب من القلب، مشيرين إلى أن صوته يشبه صوت والده.

كما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو الخاصة به في المسلسل، متوقعين له مستقبلاً مبهراً في التمثيل، حتى إن عدداً من نجوم المسلسل أشادوا به، مثل: علاء الزعبي وطارق عبدو.