مقطع فيديو مؤثر لـ حورية فرغلي بعد تشــوه وجهها بسبب التجميل: مش شايفة سبب لعيشتي

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو مؤثر للممثلة المصرية حورية فرغلي، ظهرت فيه وهي تتحدث عن حالتها النفسية بعد تشوّه وجهها نتيجة عمليات التجميل التي خضعت لها، وتحديداً تجميل انفها.



وتحدثت فرغلي عن اصعب فترة مرت بها، قائلة:"اصعب لحظة لما بصيت لنفسي في المرايا وقررت اني انا مش حبص لنفسي في المرايا تاني".

واضافت متوجهة للإعلامية المصرية لميس الحديدي بالقول:"انا والله يا لميس كنت بتمنى الموت كل يوم، اصل مش شايفة سبب لعيشتي، ولا عارفة اشتغل، انا كنت ملكة جمال ودلوقتي انا الناس بتقول عليا مشوهة، عندي حاجات كتيرة جوايا عايزة اعملها في شغلي محدش حياخدني طبعا عشان شكلي".

وتابعت:"طبعا انت عارفة موضوع الخلفة، انا مش متجوزة ولا حتجوز، محدش عايز يتجوز حد وما يخلفش، يعني مافيش حاجة حلوة في الخمس سنين حصلت، كانت كل حاجة تخلي اي حد ضعيف يموت".