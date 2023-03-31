غزل بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي: يسعدلي الله ومنتجاته

شهد موقع تويتر غزلا بين الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي الذين يشاركان خلال الموسم الرمضاني الحالي ببطولة مسلسل "وأخيراً".



وفي التفاصيل، فقد تفاعل كل من نادين وقصي مع تغريدة لمتابع هاجم فيها من ينتقدهما بسبب مسلسلهما "وأخيراً"، إذ جاء في التغريدة:"حرام هالثنائي شو عاملين رفع بالضغط ومعدلات السكر عند كم صوحيفي وممثلين وفانزاتهم العرر، اكيد كلنا منعرف انن نمبر وان وهيدا مش مجاملة... هيدي حقيقة وواقع".

فعلق قصي بالقول:"ندووووون والحبايب قولو معي لو سمحتوا يسعدلي الله ومنتحاته، الله ولي التوفيق اولا، وثانيا انتو كمحبين ومتابعين الكم الفضل الاساسي ب هذا النجاح".

لترد عليه نادين بالقول:"يسعدلي الله ومنتجاته، حبيب هارتي".