ريما فقيه تتعرض لانتقادات واسعة بسبب إطلالتها الجريئة في رمضان

نشرت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية الأصل، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر أجواء جلسة تصوير جديدة أجرتها مؤخرا.



وظهرت ريما في الفيديو وهي تتمايل على أنغام أغنية أجنبية، حيث ارتدت "كروب توب" من الجلد الأسود وتنورة باللون الأصفر، وعلقت على الفيديو بالقول: "ماشاء الله".

الفيديو استفز عدد كبير من المتابعين، الذين اعتبروه جريئا جدا ولا يليق بفترة شهر رمضان المبارك، اذ كتب أحدهم: "ليش استفزاز جمهورك ؟! ليش برمضان يا ريما ؟!"، بينما علقت احدى المتابعات: " على شو ماشاء الله، عيب عليكي في شهر رمضان".