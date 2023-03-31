بعد هيفاء وهبي.. زينب فياض تطل بعباءة من أجواء شهر رمضان المبارك

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع متابعيها على انستغرام، صورة من أجواء شهر رمضان المبارك.



وفي التفاصيل، نشرت زينب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها وهي ترتدي عباءة فضية، خلال حضورها إحدى المناسبات الخاصة بشهر رمضان في الكويت.

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالة زينب، كما استذكر البعض اطلالة والدتها الفنانة هيفاء وهبي الاخيرة والتي ارتدت فيها أيضا عباءة من اجواء الشهر الفضيل، حيث اشاد المتابعون بأناقتهما.