عبيدو باشا يرد على عابد فهد بعد انتقاده تعليقه على اداء جورج خباز في "النار بالنار"

شهد موقع تويتر سجالا بين الممثل السوري عابد فهد والكاتب والمخرج اللبناني عبيدو باشا وذلك بسبب تعليق كتبه الاخير عن دور الممثل اللبناني جورج خباز في مسلسل "النار بالنار" الذي يشارك جورج في بطولته مع عابد ويعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.



وفي التفاصيل، فقد اشاد عبيدو بأداء جورج في المسلسل، وكتب على صفحته الخاصة:" جورج خباز في "النار بالنار"،لا يخشى أن يرفع الحرج عن احلامه،بتقديم زبدته المسرحية في الدراما التلفزيونية.قوي، يمتلك لائحة اشيائه،يعدها ويرقص عليها. شخصية صلبة،تضج بالحياةالداخلية . وهذه تحتاج إلى عين ترى الآداء بدقة. بحيث تستطيع أن تفرق اداء المسرح عن الاداءفي التلفزيون".

ورد عليه عابد قائلاً:" خلص بقا حاجة تنظير كل مين يلتهي بحالوا كلياتنا بدنا شغل مني وجر مافي حدا كامل انا يوم بعمل مشهد رائع ويوم مشهد عادي ويوم اقل من عادي نحنا بظروف بتشبه حقل التجارب فكرة العمل جيدة الاخراج جيد التمثيل ماشي حالو شكرا لكل النقاد والصحفيين والمتابعين".

وهو الامر الذي استغربه عدد من المتابعين، متسائلين عن سبب انزعاج عابد من تعليق عبيدو على اداء جورج في المسلسل، إذ كتبت له إحدى المتابعات:" طب و انت شو زاعجك انو عم يمدح جورج"؟.

ليرد عليها قائلاً:" لا ابداً انو الفرق بين المسرح والتلفزيون ومابعرف شو انو المخرج ما نتبه للممثلين وما شابه جورج ممثل من العيار الثقيل ولو".

وبدوره رد عبيدو على كلام عابد، وكتب قائلاً:" كلنا تخرجنا من معهد الفنون . التمثيل شغفنا. لذا ، نوليه هذا الاهتمام".

واضاف:" ممثل ، لا أحد يشك بذلك . انا احبه على المسرح . ربما هذه المرة الأولى التي تشاهده فيها على التلفزيون . المقارنة جائزة . ولا تقليل من قيمته الفنية . وانت ممثل هائل ، لا ازال اراك في اسمهان وطريق . الكلام على الحضور في دراما ، كلام على العلاقة بالدراما . لا تشكيك بالقدرات".

ممثل ، لا أحد يشك بذلك . انا احبه على المسرح . ربما هذه المرة الأولى التي تشاهده فيها على التلفزيون . المقارنة جائزة . ولا تقليل من قيمته الفنية . وانت ممثل هائل ، لا ازال اراك في اسمهان وطريق . الكلام على الحضور في دراما ، كلام على العلاقة بالدراما . لا تشكيك بالقدرات . — abido bacha (@AbidoBacha) March 30, 2023