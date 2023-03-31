أصالة تحتفل بمرور عام على زواج ابنتها شام: الله يجعلها سنين طويلة

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، بمرور عام على زواج ابنتها شام الذهبي.



وفي التفاصيل، نشرت أصالة على حسابها عبر انستغرام، صورة لابنتها شام مع زوجها رجل الاعمال المصري احمد هلال، أرفقتها بالتعليق التالي: "ملاكي وحياتي ودنيتي، شامي أمّي شامي رفيقة روحي وحبيبها حبيبي وقطعه من قلبي وروحي".

وتابعت: "مرّت سنه برحلتكم، الله يجعلها سنين طويلة سعيدة، فيها كلّ النجاح والسعادة والسلام والرضا، وتبقوا العمر كلّه سوا وتأسّسوا أحلى الذكريات وصوركم كلّ العمر سوا صور حلوة".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انهالت التعليقات التي تتمنى لـ شام وزوجها دوام المحبة والاستمرار في علاقتهما.