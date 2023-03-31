باسم ياخور يتحدث عن دور تيم حسن في "الزند": مُدهش!

تحدث الممثل السوري باسم ياخور، عن دور زميله الممثل السوري تيم حسن في مسلسل "الزند" الذي يطل من خلاله على جمهوره في شهر رمضان المبارك.



وعلى هامش تكريمه في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، قال باسم ياخور إن تيم حسن قدّم دوراً مدهشاً في مسلسل "الزند"، معتبرا انه "من الممكن أن يكون هناك لو تكرار بسيط مع مسلسل "الهيبة"، لكنه استطاع الخروج منه بمنتهى الذكاء والبراعة وقدم شخصية بأبعاد مختلفة وحلول ذكية".

وأوضح باسم أن تيم يقدم دوراً مميزاً بالإضافة إلى كل الممثلين في العمل، وفي مقدمتهم انس طيارة ودانة مارديني وكل الممثلين الشباب والقدامى.

من جهة أخرى، أكد باسم ياخور أن المخرج سامر برقاوي تجاوز نفسه وقدم صورة ولغة سينمائيتين عظيمتين، خاتما كلامه بالقول: "نحن نفتخر بهم جميعاً، فبالنهاية هذا عمل سوري يرفعنا جميعاً ويقدم شيئاً مهماً جداً للدراما السورية".