بعد جدل مشهدهما العنصري في "النار بالنار".. جورج خباز بعلاقة عاطفية مع كاريس بشار؟

تصدر اسم الممثل اللبناني جورج خباز والممثلة السورية كاريس بشار في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشهد المؤثر الذي جمعهما في مسلسل "النار بالنار" والذي اثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي الساعات القليلة الماضية، نشر الممثل جورج خباز على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بـ كاريس بشار من كواليس المسلسل، حيث ظهر معها بلقطة رومنسية اذ كانت تمسك بوجهه بطريقة رومنسية، فيما ينظر لها هو بكل حب، وكأنه يوحي بأن علاقة حب ستجمعهما في الحلقات المقبلة من العمل، ما قد يغيّر مجرى الاحداث.

هذا وقد اكتفى جورج خباز بوضع اسم المسلسل في التعليق دون أي توضيح، حيث أكد البعض أن خباز أراد كشف ملامح علاقة رومانسية ستجمع شخصيتي مريم وعزيز بالرغم من العداء الكبير بينهما.