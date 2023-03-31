جدل بسبب مسلسلي تيم حسن وقصي خولي.. ونادين نسيب نجيم تتدخل!

اعتقد هذا الشيء او هذا التصريح لم يعد موجود اذا! رغبتي عمليلك فتلة بالتوتر تبعو للتوضيح انا من متابعين ومحبين العمل( الزند) ومن فيه والله وجب التنويه عم نحكي على المعلومة حول( التويته) محبتي — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) March 30, 2023

وفي التفاصيل، نشر قصي خولي على حسابه عبر تويتر، مقطع فيديو اعلن من خلاله ان مسلسله "واخيرا" هو الاول عربيا، حيث توجه الى جمهوره ومحبيه بالقول إن هذا النجاح هو "بفضل الله وثم محبتكم وتصويتكم".وعلى الفور، عمدت احدى المتابعات الى نشر صورة تظهر تغريدة الصحافي الفني جمال فياض، الذي كتب فيها: "تلقى اليوم المنتج صادق الصباح رسالة من مسؤول رفيع جدا في mbc يبلغه فيها ان مسلسل عاصي الزند يحقق المرتبة الاولى عربيا بنسبة المشاهدة بين جميع ما تعرضه المحطة ومنصة شاهد من اعمال درامية لشهر رمضان"، مضيفا: "واسمح لنفسي بكشف الرسالة ولا اسمح لنفسي بكشف اسم الشخصية"، حيث ارفقت المتابعة الصورة بالتعليق التالي: "في حال ما انتبهتلا هنيك ،هاي مبارح"، متوجهة بكلامها لـ قصي.بدوره، رد قصي في تغريدة على كلام المتابعة، حيث قال: "اعتقد هذا الشيء او هذا التصريح لم يعد موجود اذا رغبتي عمليلك فتلة بالتوتر تبعو للتوضيح انا من متابعين ومحبين العمل (الزند) ومن فيه والله وجب التنويه عم نحكي على المعلومة حول (التويت).. محبتي".