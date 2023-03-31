الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

أهل الفن

جدل بسبب مسلسلي تيم حسن وقصي خولي.. ونادين نسيب نجيم تتدخل!

2023-03-31 | 09:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جدل بسبب مسلسلي تيم حسن وقصي خولي.. ونادين نسيب نجيم تتدخل!
جدل بسبب مسلسلي تيم حسن وقصي خولي.. ونادين نسيب نجيم تتدخل!

أحدثت تغريدة للصحافي اللبناني جمال فياض، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد حديثه عن تصدر مسلسل "الزند" من بطولة الممثل السوري تيم حسن، المراكز الاولى ونجاحه بالحصول على اعلى نسبة مشاهدة عبر منصة شاهد، وهو الامر عينه الذي كان قد ذكره الممثل السوري قصي خولي عن مسلسله "واخيرا" الذي يلعب فيه دور البطولة الى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وفي التفاصيل، نشر قصي خولي على حسابه عبر تويتر، مقطع فيديو اعلن من خلاله ان مسلسله "واخيرا" هو الاول عربيا،  حيث توجه الى جمهوره ومحبيه بالقول إن هذا النجاح هو "بفضل الله وثم محبتكم وتصويتكم".
وعلى الفور، عمدت احدى المتابعات الى نشر صورة تظهر تغريدة الصحافي الفني جمال فياض، الذي كتب فيها: "تلقى اليوم المنتج صادق الصباح رسالة من مسؤول رفيع جدا في mbc يبلغه فيها ان مسلسل عاصي الزند يحقق المرتبة الاولى عربيا بنسبة المشاهدة بين جميع ما تعرضه المحطة ومنصة شاهد من اعمال درامية لشهر رمضان"، مضيفا: "واسمح لنفسي بكشف الرسالة ولا اسمح لنفسي بكشف اسم الشخصية"، حيث ارفقت المتابعة الصورة بالتعليق التالي: "في حال ما انتبهتلا هنيك ،هاي مبارح"، متوجهة بكلامها لـ قصي.
بدوره، رد قصي في تغريدة على كلام المتابعة، حيث قال: "اعتقد هذا الشيء او هذا التصريح لم يعد موجود اذا رغبتي عمليلك فتلة بالتوتر تبعو للتوضيح انا من متابعين ومحبين العمل (الزند) ومن فيه والله وجب التنويه عم نحكي على المعلومة حول (التويت).. محبتي".
مقالات ذات صلة
جدل بسبب مسلسلي تيم حسن وقصي خولي.. ونادين نسيب نجيم تتدخل!

أهل الفن

قصي خولي

تيم حسن.نادين نسيب نجيم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقطع فيديو مؤثر لـ حورية فرغلي بعد تشــوه وجهها بسبب التجميل: مش شايفة سبب لعيشتي
ماغي بوغصن تقـتحم مقابلة فاير قزق : قلن شو صار وقت التصوير

اقرأ ايضا في أهل الفن

ابن قصي خولي يفاجئه في عيد ميلاده ويوجه له رسالة مؤثرة
10:32

ابن قصي خولي يفاجئه في عيد ميلاده ويوجه له رسالة مؤثرة

نشر الممثل السوري قصي خولي على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو قام بإعداده أحد متابعيه، يتضمن مجموعة صور ومقاطع فيديو لاجمل اللحظات التي جمعت قصي بابنه العميد فارس، حيث وجه الاخير لوالده رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده.

10:32

ابن قصي خولي يفاجئه في عيد ميلاده ويوجه له رسالة مؤثرة

نشر الممثل السوري قصي خولي على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو قام بإعداده أحد متابعيه، يتضمن مجموعة صور ومقاطع فيديو لاجمل اللحظات التي جمعت قصي بابنه العميد فارس، حيث وجه الاخير لوالده رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده.

نادين نسيب نجيم برسالة قاسية لمنتقديها: ما في شي بيهدني
09:10

نادين نسيب نجيم برسالة قاسية لمنتقديها: ما في شي بيهدني

بعد النجاح الكبير الذي تحققه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسلها الرمضاني "واخيرا" الذي تشارك بطولته مع الممثل السوري قصي خولي، الا انها تتعرض بالمقابل لهجوم كبير وانتقادات من قبل فئة من المتابعين، وهو ما ردّت عليه نادين موجهة رسالة قاسية للمنتقدين.

09:10

نادين نسيب نجيم برسالة قاسية لمنتقديها: ما في شي بيهدني

بعد النجاح الكبير الذي تحققه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسلها الرمضاني "واخيرا" الذي تشارك بطولته مع الممثل السوري قصي خولي، الا انها تتعرض بالمقابل لهجوم كبير وانتقادات من قبل فئة من المتابعين، وهو ما ردّت عليه نادين موجهة رسالة قاسية للمنتقدين.

طارق تميم يتعرض لحادث اثناء تصوير "النار بالنار"
08:38

طارق تميم يتعرض لحادث اثناء تصوير "النار بالنار"

كشف أحد الاشخاص من فريق عمل مسلسل "النار بالنار" الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، عن تعرض الممثل اللبناني طارق تميم لحادثة اليمة خلال تصوير مشاهده في المسلسل.

08:38

طارق تميم يتعرض لحادث اثناء تصوير "النار بالنار"

كشف أحد الاشخاص من فريق عمل مسلسل "النار بالنار" الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، عن تعرض الممثل اللبناني طارق تميم لحادثة اليمة خلال تصوير مشاهده في المسلسل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
كرة المضرب
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023