بعد القرار القضائي بشأن "أنا وبس".. حذف أغنية "وبطير" لـ زياد برجي عن يوتيوب

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بحذف اغنية الفنان اللبناني زياد برجي بعنوان "وبطير" عن "يوتيوب".



هذه الخطوة تأتي بعد القرار القضائي الذي صدر مؤخرا بناء على الدعوى التي كانت قد تقدمت بها الفنانة اللبنانية اليسا، نتيجة الخلاف بينها وبين زياد برجي والشاعر احمد ماضي.

ولم يصدر عن زياد اي تعليق على الموضوع حتى كتابة هذه الاسطر.

الجدير ذكره ان القضاء اللبناني كان قد اصدر حكمه بمنع زياد من تقديم الاغنية، حيث فازت اليسا بالدعوى وتم حسم الجدل حول حقوق الاغنية.