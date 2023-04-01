بعد فيديو شتمه فريق عمل مسلسله الجديد.. محمد سعد يرد ويوضح

بعد الضجة التي أحدثها الفنان المصري محمد سعد، عقب انتشار مقطع فيديو له تم تسريبه من كواليس تصوير مسلسله "إكس لانس"، حيث عمد الى مهاجمة وشتم فريق العمل، قرر سعد الرد وكشف التفاصيل.



وقد نشر محمد سعد على حسابه عبر فيسبوك، مقطع فيديو كشف من خلاله وبطريقة غير مباشرة الأسباب التي دفعته للقيام بمثل هذا الفعل، حيث بدا وكأنه هو من كان يصور الفيديو الذي انتشر سابقا،اذ كان هناك تجمهر في الموقع الخاص بالتصوير، وشجار بين العاملين في المسلسل ومن حضروا لمشاهدة التصوير.

وقال سعد خلال تصوير الفيديو: "خناقة قلبت بخناقة.. قلبت بخناقة.. هنقعد ليه؟"، وذلك في إشارة إلى عدم قدرة فريق إنتاج المسلسل على تنظيم الأمور داخل موقع التصوير، ليعلق على الفيديو بالقول: "رسالة لجمهوري.. كان لازم ادخل وافض الخناقة.. ده كان شكل من اللي بيحصل يوميا.. وشكرا جزيلا لكل أهل منطقة الحرفيين".

الجدير ذكره أن كلام محمد سعد هذا كان أكدته رواية مخرج المسلسل إبرام نشأت، الذي قال إن غضب الممثل المصري يعود إلى عدم قدرة فريق الإنتاج على تنفيذ متطلباته، وفشل التصوير لأيام متتالية داخل منطقة الحرفيين بسبب تجمهر المشاهدين.