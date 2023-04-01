أحدث ظهور لشقيقة ستيفاني صليبا وجمالها حديث المتابعين

وأرفقت ستيفاني الفيديو بالتعليق التالي: "كان ضرورة نجرب هالفلتر الطبيعي".ولفتت شقيقة ستيفاني الانظار بجمالها، حيث اشار المتابعون الى الشبه الكبير بينهما، فانهالت التعليقات التي أثنى من خلالها المتابعين على جمال الشقيقتين والعلاقة المميزة التي تجمعهما، اذ كتب احدهم: "ملكات ومتل القمر:، ليضيف آخر: "ما في فرق بينكم، بتشبهوا بعض كتير".