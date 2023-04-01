باسم ياخور يتحدث لـ الجديد عن تعاونه مع سلوم حداد وهذا ما قاله عن تيم حسن و"الزند"
تحدث الممثل السوري باسم ياخور، عن دور زميله الممثل السوري تيم حسن في مسلسل "الزند" الذي يطل من خلاله على جمهوره في شهر رمضان المبارك.
وعلى هامش تكريمه في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، قال باسم ياخور إن تيم حسن قدّم دوراً مدهشاً في مسلسل "الزند"، معتبرا انه "من الممكن أن يكون هناك لو تكرار بسيط مع مسلسل "الهيبة".
تابعوا التفاصيل في هذه المقابلة التي اجراها الاعلامي عمار البري مع الممثل باسم ياخور.