باسم ياخور يتحدث لـ الجديد عن تعاونه مع سلوم حداد وهذا ما قاله عن تيم حسن و"الزند"

تحدث الممثل السوري باسم ياخور، عن دور زميله الممثل السوري تيم حسن في مسلسل "الزند" الذي يطل من خلاله على جمهوره في شهر رمضان المبارك.

