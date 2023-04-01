فنانة سورية تهاجم نوال الزغبي: ليست نجمة ذهبية

وخلال إطلالتها الاخيرة على تلفزيون لنا، هاجمت هويدا يوسف الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حيث قالت الأخيرة إن نوال ليست نجمة ذهبية، وهذا اللقب بعيد عنها".وفي السياق، استغربت هويدا نسب أغنية "ما اندم عليك" لـ نوال الزغبي، إذ أكدت أنها أغنيتها الخاصة وقدمتها نوال بعد انتشارها بسنتين وكان لـ هويدا دور كبير في شهرة نوال الزغبي وأغنيتها.على صعيد آخر، دافعت هويدا يوسف عن الفنانة السورية أصالة نصري بعدما ظهرت في برنامج "سعودي آيدل" بعد يومين من وقوع الزلزال في سوريا، وبررته بأنه عملها، لافتة الى أن أصالة أحيت حفلاً وتبرعت بإيراداته للعائلات المنكوبة في سوريا، واصفة إياها بانها من أفضل الفنانات اللاتي تغني مباشرة على المسرح.