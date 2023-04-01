أول تعليق لـ زياد برجي بعد حذف أغنيته "وبطير" عن "يوتيوب".. هذا ما فعله

تجاهل الفنان اللبناني زياد برجي، خبر حذف أغنيته "وبطير" عن يوتيوب، بعد تحقيقها نسبة مشاهدات عالية، وذلك على خلفية خلافه مع الفنانة اللبنانية اليسا ونتيجة الحكم القضائي الذي صدر أخيرا والذي منع زياد من تقديم الاغنية، معطيا الحقوق لـ اليسا.

