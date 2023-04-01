أول تعليق لـ زياد برجي بعد حذف أغنيته "وبطير" عن "يوتيوب".. هذا ما فعله
تجاهل الفنان اللبناني زياد برجي، خبر حذف أغنيته "وبطير" عن يوتيوب، بعد تحقيقها نسبة مشاهدات عالية، وذلك على خلفية خلافه مع الفنانة اللبنانية اليسا ونتيجة الحكم القضائي الذي صدر أخيرا والذي منع زياد من تقديم الاغنية، معطيا الحقوق لـ اليسا.
وبحسب ما نشرت مجلة الجرس، فإنها تواصلت مع زياد لمعرفة موقفه من حذف الاغنية، حيث فاجأها برده قائلا: "مش فاضي فكر بهيك أمور، وأترك الموضوع بتصرف مكتب المحامين لدي".
هذا وقد أرسل زياد مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمارس رياضة كرة السلة مع اصدقائه، غير آبه بما حصل بانتظار الاجراءات التي سيتخذها محاميه في ما يتعلق بحذف الاغنية.