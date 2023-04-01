نادين نسيب نجيم برسالة قاسية لمنتقديها: ما في شي بيهدني
بعد النجاح الكبير الذي تحققه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسلها الرمضاني "واخيرا" الذي تشارك بطولته مع الممثل السوري قصي خولي، الا انها تتعرض بالمقابل لهجوم كبير وانتقادات من قبل فئة من المتابعين، وهو ما ردّت عليه نادين موجهة رسالة قاسية للمنتقدين.
وفي التفاصيل، كتب أحد المتابعين في تغريدة عبر تويتر: "بتعرفي شو لي بخليني اكره كم صوحيفي؟؟؟ انن بيطلعوا بقولوا فلانة وعلّانة محارَبين، بس أنا ما مرق عليي فنانة محاربة قد ما تحاربت نادين نسيب نجيم"، مضيفا: "اقسم بالله لو جبل لكان انهد من زمان، الله يحميكي ويخليكي بقوتك وشوكة بزلاعيمن".
بدورها، اعادت نادين نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر، ارفقتها بالتعليق التالي: "ما في شي بيهدني ولو وقف العالم كله ضدي.. انا عم بنجح وبشتغل كرمالي اولاً وكرمال الناس يلي بحبوني.. هني ما يهموني ولا بهمني رأين ولا بهمني اثبتلن شي".
وتابعت نادين في تغريدة أخرى: "وحتى لو فشلت بيوم من الايام، لا سمح الله، الفشل منو النهاية بل البداية".