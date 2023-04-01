ابن قصي خولي يفاجئه في عيد ميلاده ويوجه له رسالة مؤثرة

نشر الممثل السوري قصي خولي على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو قام بإعداده أحد متابعيه، يتضمن مجموعة صور ومقاطع فيديو لاجمل اللحظات التي جمعت قصي بابنه العميد فارس، حيث وجه الاخير لوالده رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده.



وفي التفاصيل، تضمن الفيديو أغنية خاصة بعيد الميلاد، أداها نجل قصي بصوته، حيث علق الممثل السوري على الفيديو بالقول: "أنت روحي وضوء عيونيّ، الله يحميك ويحمي هذا الصوت، أحبك يا روحي"، مضيفا: "كل سنة وأنت حبيبي وجانبي وسندي وحاضري ومستقبلي، شكراً على هذه النعمة التي أعطاني إياها الله، يا عميدي ويا فارسي أنت".

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اثنوا على العلاقة المميزة التي تجمع قصي بابنه، متمنين له دوام الصحة والتوفيق والنجاح.