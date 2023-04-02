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أهل الفن

هبة نور تروي ما حصل معها بعد اقتحام رجل غريب منزلها: رح مــوت ما قادرة اتحرك

2023-04-02 | 04:27
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هبة نور تروي ما حصل معها بعد اقتحام رجل غريب منزلها: رح مــوت ما قادرة اتحرك
هبة نور تروي ما حصل معها بعد اقتحام رجل غريب منزلها: رح مــوت ما قادرة اتحرك

اقلقت الممثلة السورية هبة نور متابعيها و محبيها بعد انتشار فيديو من غرفتها، ظهرت فيه و هي منهارة وتبكي وتشكو لصديقها اقتحام رجل غريب لغرفتها.

وفي التفاصيل، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه هبة نور و هي تبكي بشدة، اذ تقوم بالاتصال بصديق لها اسمه "مجد" لتقول له انها رأت رجلا غريبا في المنزل.

وقالت هبة في اتصالها انها رأت رجلا يمشي داخل المنزل، مشيرة الى انها من شدة خوفها، لا تقوى على النهوض من مكانها وقالت: رح موت، ما قادرة اتحرك.

من جانبه، حاول صديق هبة نور استفهام ما حصل معها و تهدئتها بشتى الطرق، الا ان جميع محاولاتها باءت بالفشل، لتقوم بعدها هبة بالتوقف عن الكلام وانهاء الاتصال.

الا ان هبة عاودت الاتصال بصديها مجد، كاشفة انها بخير وان الموقف كله مختلق اذ قالت : "مجودي ، ينعاد عليك كذبة اول نيسان".


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أهل الفن

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