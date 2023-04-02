نضال الاحمدية تبحث عن ابنتها الضائعة منذ 9 سنوات وتنشر صورها ؟!

وفي التفاصيل، شارك حساب "مجلة الجرس" عبر تويتر، مقطع فيديو جاء في تعليق عليه: "لاول مرة نعلن ان نضال الاحمدية تبحث عن ابنتها الضائعة منذ 9 سنوات".

وفي محتوى الفيديو تفاصيل عن زواج نضال عام 2013 و انجابها لابنتها نور التي حُرمت منها بعدما اخذها والدها وغادر بها الى احدى الدول العربية اثر خلاف مع نضال.

وجاء في تفاصيل الفيديو ايضا ان والد نور منع نضال من دخول الدولة التي تتواجد بها ابنتها لشدة نفوده، وان كل محاولاتها لاسترداد ابنتها لم تنجح.

هذا الخبر شكل صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ابدوا استغرابهم اذ لم يسمعوا من قبل عن انجاب نضال الاحمدية لأي اولاد.

الا ان عدد من المتابعين اشاروا الى ان القصة ليست الا مزحة او "كذبة اول نيسان"، مؤكدين ان المجلة اختارت تاريخ الاول من نيسان لنشر الخبر عن سابق تصميم.