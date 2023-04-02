اصالة نصري ترد على متابع عبّر عن عدم حبه لها : مستحيل

لفتت الفنانة السورية اصالة نصري الجمهور بتغريدة، ردت من خلالها على متابع عبر عن مشاعره السلبية تجاهها اذ قال "ما بحبها لأصالة".



