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أهل الفن

اصالة نصري ترد على متابع عبّر عن عدم حبه لها : مستحيل

2023-04-02 | 07:48
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اصالة نصري ترد على متابع عبّر عن عدم حبه لها : مستحيل
اصالة نصري ترد على متابع عبّر عن عدم حبه لها : مستحيل

لفتت الفنانة السورية اصالة نصري الجمهور بتغريدة، ردت من خلالها على متابع عبر عن مشاعره السلبية تجاهها اذ قال "ما بحبها لأصالة".

من جهتها، سارعت اصالة في اعادة نشر تغريدة المتابع وعلقت: "مستحيل!".

ليرد المتابع: "كانت كذبة بيضة بمناسبة ابريل والأكيد اني بحبك".

 

مستحيل! https://t.co/0v4jA8VJQs

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اصالة نصري ترد على متابع عبّر عن عدم حبه لها : مستحيل

أهل الفن

اصالة

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