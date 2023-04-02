اصالة نصري ترد على متابع عبّر عن عدم حبه لها : مستحيل

من جهتها، سارعت اصالة في اعادة نشر تغريدة المتابع وعلقت: "مستحيل!".
ليرد المتابع: "كانت كذبة بيضة بمناسبة ابريل والأكيد اني بحبك".
مستحيل! https://t.co/0v4jA8VJQs
— Assala (@AssalaOfficial) April 1, 2023
شارك الفنان اللبناني زياد برجي ، مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر جمعه بولديه نور و يوسف.
علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تقرير اعده الاعلامي اللبناني سامي كليب حول مسلسل "واخيرا"، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، اشاد من خلاله بأداء كل من نادين و الممثل السوري قصي خولي.
احتفل عدد من الفنانين اللبنانيين اليوم، بعيد الشعنينة، وشاركوا مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمنياتهم و اجواء الاحتفال.