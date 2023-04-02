فيديو مؤثر يجمع زياد برجي بولديه في ظهور نادر لهما : انتو الأمان اللي صار مفقود بهالدني

وظهر زياد في الفيديو الى جانب نور و يوسف وهم يقومون بالتجول في شوارع بيروت تحت اشعة الشمس.

وبدت العائلة سعيدة، اذ ظهرت البسمة و المحبة واضحين على وجوه افرادها، واختتم زياد الفيديو بأخذ صورة "سيلفي" جمعته بـ نور و يوسف.

وارفق الفنان اللبناني الفيديو، الذي نشره على حسابه عبر تويتر بتعليق مؤثر كتب فيه: "عم تكبروا.. تقبروني انتو فرحتي، انتو كل شي بحياتي، انتو الأمان اللي صار مفقود بهالدني."

الفيديو، لاقى تفاعلا كبيرا من المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم و تأثرهم بالعلاقة الوطيدة التي تجمع زياد برجي بولديه.