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أهل الفن

فيديو مؤثر يجمع زياد برجي بولديه في ظهور نادر لهما : انتو الأمان اللي صار مفقود بهالدني

2023-04-02 | 08:33
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فيديو مؤثر يجمع زياد برجي بولديه في ظهور نادر لهما : انتو الأمان اللي صار مفقود بهالدني
فيديو مؤثر يجمع زياد برجي بولديه في ظهور نادر لهما : انتو الأمان اللي صار مفقود بهالدني

شارك الفنان اللبناني زياد برجي ، مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر جمعه بولديه نور و يوسف.

 

وظهر زياد في الفيديو الى جانب نور و يوسف وهم يقومون بالتجول في شوارع بيروت تحت اشعة الشمس.

وبدت العائلة سعيدة، اذ ظهرت البسمة و المحبة واضحين على وجوه افرادها، واختتم زياد الفيديو بأخذ صورة "سيلفي" جمعته بـ نور و يوسف.

وارفق الفنان اللبناني الفيديو، الذي نشره على حسابه عبر تويتر بتعليق مؤثر كتب فيه: "عم تكبروا.. تقبروني انتو فرحتي، انتو كل شي بحياتي، انتو الأمان اللي صار مفقود بهالدني."

الفيديو، لاقى تفاعلا كبيرا من المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم و تأثرهم بالعلاقة الوطيدة التي تجمع زياد برجي بولديه.

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أهل الفن

زياد برجي

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نادين نسيب نجيم لـ سامي كليب بعد تقريره حول "واخيرا" : اول مرة بسمع شي بخليني دمّع

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