محمد فؤاد يسافر للعلاج و مصطفى كامل يتقاضى اجره مضاعفا بعد اصابتهما في برنامج المقالب : جالنا الديسك

وقالت المصادر، بحسب صحيفة "القاهرة 24"، ان محمد فؤاد سيسافر في التاسع من من شهر نيسان الجاري، بهدف العلاج.

في حين اشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى ان اصابة الفنان المصري جاءت جراء مشاركته في برنامج "رامز نفر اند" اذ بدا وكأنه تعرض لإصابات عديدة من بينها نزيف في مكان إجراء عملية تكميم المعدة.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، قد تقاضى أجره مضاعفا بعد استضافته في أحد البرنامج، دون ذكر اسمه، وذلك بسبب إصابته.

وكان قد شارك مصطفى كامل على حسابه عبر فايسبوك، مقطع فيديو جمعه بـ محمد فؤاد قال فيه: "أنا وانت يافؤش بعد ما هزرنا في مقلب سئيل، ليرد عليه محمد فؤاد: جالنا ديسك وبلاوي"، في اشارة الى انهما وقعا ضحية البرنامج نفسه.