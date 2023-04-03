كاتب مسلسل "النار بالنار" رامي كوسا يهاجم مخرج العمل ويسرب لقطات

وفي التفاصيل، هاجم رامي كوسا مخرج العمل محمد عبد العزيز بطريقة غير مباشرة، حيث عمد الى تسريب مقاطع من سيناريو المسلسل، على حسابه عبر فيسبوك، ليلفت في النهاية الى أن المخرج قام بتعديل النص والعمل، وحذف عدد كبير من الجمل التي كان قد كتبها رامي وتخدم المشهد.وعلي سبيل المثال، نشر رامي كوسا صورة لمشهد جمع الممثلة السورية كاريس بشار والممثل اللبناني طارق تميم، وارفق الصورة بالسيناريو الذي كتبه، ليختم كلامه بالقول: "نص #رامي_كوسا (قبل تعديلات المخرج على المشهد وعالعمل كلو سوا)"، والامر عينه في مشهد آخر جمع طارق تميم والممثل اللبناني جورج خباز.