مصطفى كامل يتعرض للانتقاد بعد إطلالته مع رامز جلال: نرفض إهانة منصب "النقيب"

وفي التفاصيل، أصدر الموسيقار المصري منير الوسيمي، وهو المرشح لمنصب نقيب الموسيقيين المصريين في الانتخابات المقبلة، بيانا استنكر من خلاله العبارات المسيئة لـ مصطفى كامل في الحلقة، والتي اعتبرها تمثل اساءة لمقعد النقيب، حيث قال: "تلقيت على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من اتصالات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، تبدي غضبها مما اعتبروه إهانة لمنصب نقيب الموسيقيين على يد أحد مقدمي البرامج الذي وجه ألفاظاً وأوصافاً وجملاً غير لائقة رفضها الجميع".وتابع: "يؤسفني انزلاق الزميل والصديق مصطفى كامل الذي أعده بمثابة الابن أو الشقيق الأصغر، في عدم التفرقة بين كونه نجماً له كل الاحترام والتقدير، وبين وضعه كنقيب لموسيقيي مصر، وكنت وغيري ننتظر رفضه بث تلك الحلقة أو وضع شرط عدم إهانته بتعهد من أسرة البرنامج، وهو ما فعله أكثر من ضيف سابق لهذا البرنامج، ولكن للأسف وافق النقيب على إذاعة الحلقة التي شاهدها الجميع".واختتم الوسيمي البيان قائلاً: "ربما يتحمل مصطفى كامل بشكل شخصي الأوصاف التي نعته بها مقدم البرنامج، ولكن أنا وغيري من أعضاء الجمعية العمومية نرفض إهانة منصب "النقيب"، حيث انه لا يمثل نفسه فقط بل يمثل عدة آلاف من موسيقيي مصر، أى أن إهانته كانت إهانة لكل الموسيقيين دون استثناء، وكان يجب أن يعي السيد النقيب أن منصبه شغله قبله قامات يحترمها ويجلها العالم العربي، بل والعالم أجمع".