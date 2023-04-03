منى واصف تفاجئ الجميع على الدراجة النارية برفقة ممثل شهير

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A post shared by Wissam Fares • وسام فارس (@wissamfares)
A post shared by Wissam Fares • وسام فارس (@wissamfares)
نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى، على حسابها عبر انستغرام، صورة من مشهد لها ضمن مسلسل "زقاق الجن" الذي يتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي.
عاد اسم الفنان اللبناني فارس كرم والفنانة اللبنانية ميريام فارس ليتصدر حديث المتابعين في الساعات القليلة الماضية، وذلك على إثر مقال نشرته مجلة "لها" قالت فيه إنهما تصالحا وانتهى الخلاف بينهما، بمبادرة من الممثلة السورية سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان، الا انه تبين لاحقا ان المقال عبارة عن كذبة اول نيسان.
ودع الفنان السوري تيم حسن ، الذي يلعب دور عاصي في مسلسل الزند، الممثلة السورية نانسي خوري ، التي تلعب دور عفراء ، شقيقة عاصي ، بمشهد مؤلم و مؤثر جدا لفت كل من شاهده.