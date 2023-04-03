منى واصف تفاجئ الجميع على الدراجة النارية برفقة ممثل شهير

نشر الممثل اللبناني وسام فارس، على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير مشهده مع الممثلة السورية منى واصف في مسلسل "وأخيرا".



وفي التفاصيل، ظهر وسام فارس وهو يقود الدراجة النارية في احدى مشاهده في "وأخيرا"، حيث كانت خلفه الممثلة منى واصف، ليقوم هو بقيادة الدراجة في الشارع تنفيذا للمشهد، وارفق وسام الفيديو بالتعليق التالي: "كواليس مشهد الكزدورة.. انا كنت خايف أكتر من الست منى واصف، تخايلوا المسؤولية انك تسوق والست منى سنديانة الشام وراك، لو لا سمح الله صرلها شي كانت انتهت مسيرتي الفنيّة قبل ما تبلّش".