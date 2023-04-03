ياسمين صبري بتصريح مفاجئ: أنا خليفة الله والكون مسخّر لخدمتي

وفي التفاصيل، قالت ياسمين صبري: "لم أصرح بأني أخاف على نفسي لكني اليوم أقولها، لأني عزيزة جدًا على نفسي وحريصة على حياتي"، مضيفة: "أنا خليفة الله وبصنع قدري والكون كله مسخّر لخدمتي، وأقدر أتحكم به حتى الجماد فيه، وأنا امرأة مؤمنة وأربط أي شيء أعمله بالدين الإسلامي".وتابعت: "بحرص إني أسمع نفسي كلمات الرحمة عشان أكون متصالحة مع نفسي والآخرين، ودايما في المواقف الصعبة بلجأ إلى الله وبرجع له ومش بقاوم دموعي لأن الدموع مهمة لأي إنسان سواء كان رجل أو امرأة والبكاء مفيد إنما الكبت بيضر صاحبه".ولفتت ياسمين صبري الى انها تؤمن بكرم الله، ومن صغرها كانت تتمتع باستحقاق عالي وبجذب الأشياء التي تحلم بها، مضيفة: "وأؤمن بأن الشخص لازم يعرف عيوبه ونواقصه عشان يصححها، وبقيت دلوقتي حريصة على نفسي وبخاف على حياتي جدًا".