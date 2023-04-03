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أهل الفن

مشهد مؤثر لـ تيم حسن في وداع شقيقته بعد وفاتها في مسلسل "الزند" يتصدر الترند

2023-04-03 | 07:59
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مشهد مؤثر لـ تيم حسن في وداع شقيقته بعد وفاتها في مسلسل &quot;الزند&quot; يتصدر الترند
مشهد مؤثر لـ تيم حسن في وداع شقيقته بعد وفاتها في مسلسل "الزند" يتصدر الترند

ودع الفنان السوري تيم حسن ، الذي يلعب دور عاصي في مسلسل الزند، الممثلة السورية نانسي خوري ، التي تلعب دور عفراء ، شقيقة عاصي ، بمشهد مؤلم و مؤثر جدا لفت كل من شاهده.

وفي التفاصيل، فاقت الحلقة الـ12 من مسلسل "الزند" كل التوقعات، لا سيما بعد مشهد وفاة عفراء و صراخ عاصي باكيا على فراقها بعد ان ضحت بنفسها لأجله.

وشكل وفاة عفراء صدمة لدى المشاهدين و يقينا ان احداث الحلقات المقبلة من المسلسل لا يمكن توقعها، اذ كان من المتوقع وفاة عفراء بسبب المرض الخطير الذي كانت مصابة به وقرارها الخضوع لعملية جراحية بغية استئصال ورمٍ كبيرٍ تفشّى في محيط منطقة الصّدر.

وكان اداء تيم و نانسي لافتا جدا خلال المشهد، اذ اشاد به المتابعون، مشيرين الى ان المسلسل، الى جانب النص و التصوير، اخذ الدراما السورية الى مستوى آخر.


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أهل الفن

تيم حسن

نانسي خوري

عاصي

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