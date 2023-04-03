ميريام فارس تنشر محضر التحقيق الخاص بخلافها مع فارس كرم وهو يعلق: ما بتشبعي بهدلة؟

إرحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الام..

انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟؟؟؟ 😂😂 https://t.co/0KTvCQ4hBa — Fares Karam (@fareskaram) April 3, 2023

وبعد البلبلة التي أحدثها هذا الخبر، عمدت ميريام فارس الى نشر محضر التحقيق على حسابها عبر تويتر، جاء فيه: "محضر تحقيق بادعاء ميريام فارس ضد فارس كرم، بجرم القدح والذم، واستماع افادة الاخير، وتركه لقاء سند اقامة بعد تعهده بعدم التعرض لها مجددا، وختم المحضر عملا باشارة حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون".وقد أرفقت ميريام فارس المحضر بالتعليق التالي: "الموضوع انتهى من ٦ اشهر، القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب ٢٤ ساعة، فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة "عكس ما كان عم يتوعّد"، وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها".تغريدة ميريام فارس هذه استدعت ردا من فارس كرم، الذي أعاد نشرها على حسابه عبر تويتر وارفقها بالتعليق التالي: "إرحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الام.. انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟".