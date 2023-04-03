شكران مرتجى عن احترافها دور الأم رغم عدم إنجابها: الأمومة قلب وليست رحم

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A post shared by Shoukran Mortaja (@shoukranmortajaofficial)
A post shared by Shoukran Mortaja (@shoukranmortajaofficial)
عاد اسم الفنان اللبناني فارس كرم والفنانة اللبنانية ميريام فارس ليتصدر حديث المتابعين في الساعات القليلة الماضية، وذلك على إثر مقال نشرته مجلة "لها" قالت فيه إنهما تصالحا وانتهى الخلاف بينهما، بمبادرة من الممثلة السورية سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان، الا انه تبين لاحقا ان المقال عبارة عن كذبة اول نيسان.
ودع الفنان السوري تيم حسن ، الذي يلعب دور عاصي في مسلسل الزند، الممثلة السورية نانسي خوري ، التي تلعب دور عفراء ، شقيقة عاصي ، بمشهد مؤلم و مؤثر جدا لفت كل من شاهده.
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، صورة لشقيقها الراحل جورج الراسي ظهر فيها برفقة ابنه جو، حيث استذكرته بكلمات مؤثرة