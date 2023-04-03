شكران مرتجى عن احترافها دور الأم رغم عدم إنجابها: الأمومة قلب وليست رحم

نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى، على حسابها عبر انستغرام، صورة من مشهد لها ضمن مسلسل "زقاق الجن" الذي يتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي.



وأرفقت شكران الصورة بالتعليق التالي: "من اكثر الجمل التي استوقفتني حين قرأتها وسمعتها من كثيرين تعليقا على اكثير من ادواري وآخرها دور خولة هي: كيف لـ شكران والتي لم تعرف معنى الامومة ولم تمارسها في حياتها ان تكون أما هكذا في مسلسل "زقاق الجن".

وتابعت: "قاسية هذه العبارة ولكنها جميلة، الأمومة لا علاقة لها بالانجاب سادتي ولا بالتربية، الأمومة بكل عناصرها اعتقد انها بروحي وجيناتي وتربيتي، وأعلم أن ما قيل كان محبة، وتعبيرا عن الاعجاب وهو سؤال مشروع حقيقة، فـ: شكرا لوصول أمومتي اليكم عبر دور ولكن من يعرفني عن قرب يعرف سري.. الحب".