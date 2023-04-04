تغير جذري في ملامح دنيا بطمة .. والجمهور يشبهها بـ نادين نسيب نجيم

ونشرت دنيا على حسابها عبر انستغرام، مجموعة من الصور شكلت حالة من الجدل بين الجمهور حيث عبر البعض عن تفاجئهم من هذا التغير الكبير في ملامحها في حين شبهها البعض بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
وانقسمت الآراء بين من اكد ان دنيا بطمة خضعت لعملية تجميل جديدة في حين ارجع البعض الآخر سبب التغير الكبير في ملامحها الى الفوتوشوب والماكياج.
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A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
اضرم الفنان المغربي أحمد جواد النار بنفسه تزامناً مع اليوم العالمي للمسرح، أمام مقر وزارة الثقافة المغربية.
نشرت إحدى متابعات الممثلة السورية كاريس بشار، على حسابها عبر تويتر، صورة لـ كاريس تجمع بعض مشاهدها من مسلسل "النار بالنار" الذي تشارك في بطولته ويُعرض في شهر رمضان المبارك، حيث أبدت إعجابها بأداء كاريس واحترافيتها في التمثيل وتقديم الدور كما يجب.
عاد الخلاف بين الفنان اللبناني فارس كرم والفنانة اللبنانية ميريام فارس الى الواجهة من جديد، بعد مقال نُشر في الاول من نيسان على مجلة "لها" يتحدث عن مصالحتهما من قبل الممثلين السوريين وائل رمضان وسلاف فواخرجي، ليتبين لاحقا ان الموضوع مجرد كذبة اول نيسان.