تغير جذري في ملامح دنيا بطمة .. والجمهور يشبهها بـ نادين نسيب نجيم

ونشرت دنيا على حسابها عبر انستغرام، مجموعة من الصور شكلت حالة من الجدل بين الجمهور حيث عبر البعض عن تفاجئهم من هذا التغير الكبير في ملامحها في حين شبهها البعض بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وانقسمت الآراء بين من اكد ان دنيا بطمة خضعت لعملية تجميل جديدة في حين ارجع البعض الآخر سبب التغير الكبير في ملامحها الى الفوتوشوب والماكياج.