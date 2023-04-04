نادين نسيب نجيم تبكي بسبب تجربة خطفها لدقائق .. اليكم بمن ستتصل اولا

وقالت نادين، في مقابلة مع شركة "الصبّاح إخوان" المنتجة للمسلسل الرمضانيّ "وأخيراً" انها إذا خُطفت وكان لديها فرصة لاتصال واحد، ستتصل بولديها لتسمع صوتيهما وتطمئن إليهما وتعبر لهما عن مدى حبها لهما.

واكدت نادين انها ستفكر بالاتصال بولديها حتى قبل أن تتّصل بالشرطة أو أيّ جهة أخرى لإنقاذها، مشيرة الى انه في حالات الخطف يتم انهاء حياة الشخص فور اتّصاله بالشرطة.

وأضافت نادين باكية: "إذا اتّصلت بأولادي، وأنا متأكدة أنّني سأموت، سأموت وأنا فرحة لسماعي أصواتهما واطمئناني عليهما. وإذا كانوا أذكياء سيقومان بإخبار أحد ليساعدني".