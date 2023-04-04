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أهل الفن

نادين نسيب نجيم تبكي بسبب تجربة خطفها لدقائق .. اليكم بمن ستتصل اولا

2023-04-04 | 03:25
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نادين نسيب نجيم تبكي بسبب تجربة خطفها لدقائق .. اليكم بمن ستتصل اولا
نادين نسيب نجيم تبكي بسبب تجربة خطفها لدقائق .. اليكم بمن ستتصل اولا

تأثرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الهواء، خلال مقابلة تحدثت فيها عن تجربتها الخطف لدقائق، حيث سُألت عن اول شخص ممكن ان تتصل به.

وقالت نادين، في مقابلة مع شركة "الصبّاح إخوان" المنتجة للمسلسل الرمضانيّ "وأخيراً" انها إذا خُطفت وكان لديها فرصة لاتصال واحد، ستتصل بولديها لتسمع صوتيهما وتطمئن إليهما وتعبر لهما عن مدى حبها لهما.

واكدت نادين انها ستفكر بالاتصال بولديها حتى قبل أن تتّصل بالشرطة أو أيّ جهة أخرى لإنقاذها، مشيرة الى انه في حالات الخطف يتم انهاء حياة الشخص فور اتّصاله بالشرطة.

وأضافت نادين باكية: "إذا اتّصلت بأولادي، وأنا متأكدة أنّني سأموت، سأموت وأنا فرحة لسماعي أصواتهما واطمئناني عليهما. وإذا كانوا أذكياء سيقومان بإخبار أحد ليساعدني".

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أهل الفن

نادين نسيب نجيم

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