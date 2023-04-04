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أهل الفن

خلاف جيسيكا عازار و سهى قيقانو الى الواجهة .. وجيسيكا : امرأة ناقصة

2023-04-04 | 04:12
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خلاف جيسيكا عازار و سهى قيقانو الى الواجهة .. وجيسيكا : امرأة ناقصة
خلاف جيسيكا عازار و سهى قيقانو الى الواجهة .. وجيسيكا : امرأة ناقصة

ردت الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، على تصريحات الممثلة اللبنانية سهى قيقانو، و التي انتقدت بها زواجها من رجل متزوج.

وفي التفاصيل، اعادت الاعلامية اللبنانية نانسي اللقيس نشر تصريحات سابقة لـ سهى قيقانو، قالت خلالها انها ترفض زواج جيسيكا عازار من رجل متزوج، مشيرة الى انها ليست ضد زواجها من مسلم و انما ابدت استغرابها لزواجها منه في الوقت الذي كانت قد ترشحت فيه على مقعد لحزب لقوات اللبنانية في الانتخابات النيابية، لتعود وتؤكد ان مشكلتها الاساسية تكمن في زواج جيسيكا من رجل متزوج.

وكتب نانسي في تعليقها: "سهى قيقانو في هجوم شرس على جيسيكا عازار أتساءل من المستغرب اعلامية متل جيسيكا تتزوج رجل متزوج وعندو ولاد ودائما بعيد عنها بكل المناسبات لهدرجة. المال مهم عمى ع قلبها #ضد_الزواج_من_رجل_متزوج من منظوري الشخصي بتكون امرأة ناقصة

لترد جيسيكا على نانسي: "حبيبتي نانسي، طبعا انا بالسابق ما ردت ع حكي المدام يللي بالفيديو ولا رح رد هلأ. لأن حكي فاضي، كذب وتلفيق و بدل عن جهل ورجعية. انا بالنسبة الك فبحب قلك انو الهاشتاغ تبعك منو بمحلو. لاني انا متزوجة مدنيا من شخص مطلّق. هلأ اذا انت ضد عالفكرة كمان انت حرة "

وتابعت جيسيكا في تغريدة اخرى: "بس انك تكذبي وتصدقي كذبتك وتحاولي تعملي قيمة لحالك على ضهري ساعتها بتكوني انت المرأة الناقصة".

 
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أهل الفن

جيسيكا عازار

سهى قيقانو

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