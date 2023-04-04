سعد الصغير ينسحب من مقابلة له بعد الكشف عن اولاده السرّيّين و يهدد

وكان قد حل سعد ضيفا على برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة ، حيث وجه اليه شيخ العرافين، وهو شخصية وهمية في البرنامج، سؤالا محرجا بشأن أطفاله الثلاثة الذين لم يصرح عنهم من قبل.

وسأل شيخ العرافين سعد: "هل اشتريت لبس العيد لأبنائك؟"، ليرد: "أبنائي ليسوا صغاراً ويشترون لأنفسهم".

الا ان شيخ العرافين رد : "لا أقصد أبناءك الكبار، لكن أولادك الثلاثة الصغار يا سعد؟ الـ3 أولاد يا سعد؟".

من جهته، رفض سعد الصغيرالتصريح عن الموضوع وهدد بالانسحاب و الغاء الحلقة اذ قال: "أقسم بالله إذا عُرف هذا الموضوع لا أريد البرنامج أو أي شيء".

لترد بسمة وهبة: "إذا كانت المعلومة حقيقية إذاً لا شأن لي ولن أطالبه بالاستمرار في الحلقة وسأذيع ما حدث كافّة".