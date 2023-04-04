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أهل الفن

سعد الصغير ينسحب من مقابلة له بعد الكشف عن اولاده السرّيّين و يهدد

2023-04-04 | 04:25
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سعد الصغير ينسحب من مقابلة له بعد الكشف عن اولاده السرّيّين و يهدد
سعد الصغير ينسحب من مقابلة له بعد الكشف عن اولاده السرّيّين و يهدد

انفعل المغني الشعبي سعد الصغير، وانسحب من ​الاستديو بعد اتهامه بإخفاء اولاده الثلاث مباشرة على الهواء.

وكان قد حل سعد ضيفا على برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة ، حيث وجه اليه شيخ العرافين، وهو شخصية وهمية في البرنامج، سؤالا محرجا بشأن أطفاله الثلاثة الذين لم يصرح عنهم من قبل.

وسأل شيخ العرافين سعد: "هل اشتريت لبس العيد لأبنائك؟"، ليرد: "أبنائي ليسوا صغاراً ويشترون لأنفسهم".

الا ان شيخ العرافين رد : "لا أقصد أبناءك الكبار، لكن أولادك الثلاثة الصغار يا سعد؟ الـ3 أولاد يا سعد؟".

 من جهته، رفض  سعد الصغيرالتصريح عن الموضوع وهدد بالانسحاب و الغاء الحلقة اذ قال: "أقسم بالله إذا عُرف هذا الموضوع لا أريد البرنامج أو أي شيء".

لترد بسمة وهبة: "إذا كانت المعلومة حقيقية إذاً لا شأن لي ولن أطالبه بالاستمرار في الحلقة وسأذيع ما حدث كافّة".

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أهل الفن

سعد الصغير

بسمة وهبة

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